Ab heute gilt auf mehreren Hauptverkehrsachsen in der Mainzer Innenstadt Tempo 30. Damit gibt es nach Angaben der Verkehrsdezernentin fast in der gesamten Alt- und Neustadt Tempolimits von 30 km/h oder weniger. Das soll für saubere Luft sorgen.

Die Einführung des Tempolimits auf der Rheinachse, der Parcus- und der Kaiserstraße sei Teil des neuen Luftreinhalteplans für Mainz, so Verkehrsdezernentin Katrin Eder (Bündnis 90/Die Grünen). Man hoffe, dass so Fahrverbote in Mainz auch dauerhaft verhindert werden können.

Auf den markierten Straßen gilt nun ein Tempolimit von 30 km/h. Google Maps

Tempolimits werden überwacht

Die neuen Geschwindigkeitsbegrenzungen müssten natürlich überwacht werden, sagt der Sprecher der Stadt Mainz, Ralf Peterhanwahr. Zunächst würden deshalb an einigen Punkten mobile Blitzer zum Einsatz kommen. Frühestens im September würden dann feste Blitzer folgen.

Keine Fahrverbote mindestens bis Februar 2021

Ursprünglich sollte ab dem 1. Juli ein Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge und Benziner gelten. Grund dafür war eine Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen die Stadt Mainz, weil an bestimmten Stellen in der Stadt der Grenzwert für Stickstoffdioxid immer wieder überschritten wurde.

Wegen der Coronakrise war die Einführung von Fahrverboten zunächst bis zum Oktober ausgesetzt worden, später dann, nach Vorstellung des neuen Luftreinhalteplans, bis mindestens Februar 2021. Laut Verkehrsdezernentin Eder würden Fahrverbote aber auch dann nur alte Dieselfahrzeuge mit Schadstoffklasse Euro 4 betreffen.