Auf zwei Hauptverkehrsstraßen in der Bad Kreuznacher Innenstadt gilt künftig Tempo 30. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität werden am Dienstag die Ampeln in der Salinenstraße und der Wilhelmstraße auf die neue Grüne Welle umgestellt. Dazu müssten die Ampeln kurzzeitig abgestellt werden. Der städtische Bauhof wird laut Stadt parallel dazu die Tempo 30 Schilder freimachen. Die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Innenstadt soll den Lärm reduzieren.