In der Gemeinde Sponheim im Kreis Bad Kreuznach sind mehrere Telefonanschlüsse gekappt worden. Unbekannte haben sich offenbar nachts an den Privathäusern zu schaffen gemacht.

Nach Angaben der Polizei in Bad Kreuznach wurden die Telefonleitungen an Hauswänden nachts von Unbekannten durchgeschnitten. Der Sponheimer Ortsbürgermeister Bernhard Haas habe mehrere Fälle gemeldet, angezeigt sei bisher aber lediglich einer.

Polizei fährt vermehrt Streife durch Sponsheim

Nach Angaben der Polizei sind nun verstärkt Beamte in der Nacht in Sponheim unterwegs, sie rät außerdem allen Betroffenen, Anzeige zu erstatten. Die Bevölkerung solle wachsam sein. Bei einigen der Betroffenen sind durch die gekappten Telefonanschlüsse auch das Internet und der Fernsehempfang gestört. Die Polizei weiß noch nicht, was hinter den Taten steckt.