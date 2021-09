Polizei warnt vor Telefonbetrügern in Mainz

Betrüger haben es in dieser Woche besonders auf ältere Menschen in Rheinhessen abgesehen. Sie rufen per Telefon an und versuchen mit falschen Geschichten Geld und Wertsachen zu erbeuten.

Am Donnerstag gingen allein in Mainz innerhalb einer Stunde mehr als zehn Anrufe bei Privatpersonen ein, wie eine Polizeisprecherin berichtet. Auch in Worms und in Budenheim seien Telefonbetrüger gemeldet worden. Die Anrufer behaupten am Telefon unter anderem, dass ein Sohn oder eine Tochter einen Unfall verursacht habe und nun im Gefängnis sitze. Um auf freien Fuß zu kommen, müsse eine Kaution bezahlt werden. Nach Angaben der Mainzer Polizei verlangen die Betrüger dann am Telefon von den älteren Menschen Bargeld, Schmuck oder Wertsachen. ❗️Dringender Hinweis❗️ Zur Zeit kommt es in #Mainz und Umgebung zu betrügerischen Anrufen bei älteren Menschen. Die Täter geben sich als Enkel, Anwälte oder Polizei aus und versuchen mit Schock-Nachrichten Geld zu erlangen. #Schockanrufe #WirsindEurePolizei #bitteretweet Bisher sei es noch zu keiner Übergabe gekommen. Die Polizei rät jedoch dringend, bei solchen Anrufen auf dem Festnetz oder auf dem Smartphone einfach aufzulegen. Wer wissen möchte, ob Familienangehörige tatsächlich einen Unfall hatten, soll nach dem Auflegen die Polizei unter der Telefonnummer 110 anrufen und nachfragen. Tipp der Polizei: Nummer im Telefonbuch streichen Die Polizei rät, die eigene Telefonnummer aus Telefonbüchern nehmen zu lassen. Denn dort suchten die Telefonbetrüger bevorzugt nach Nummern von Menschen mit Vornamen, die ein höheres Alter vermuten lassen. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich laut Polizei um internationale Gruppen. Beim Polizeipräsidium Mainz gibt es eine spezielle Ermittlungsgruppe, die sich mit solchen Betrugsmaschen befasst. Die Sprecherin der Mainzer Polizei, Anna Dexheimer, sagte: "Es hört einfach nicht auf". Die Betrüger stellten offenbar geschickte Fragen am Telefon, um herauszufinden, ob beziehungsweise wie viel Geld und Wertsachen die Angerufenen zuhause oder auf der Bank haben. Danach entscheiden sie, wie viel Geld sie fordern.