Telefonbetrüger erbeuten halbe Million Euro

Eine Frau aus der Region Rheinhessen/Nahe ist um eine halbe Million Euro betrogen worden. Mutmaßliche Betrüger hatten sich am Telefon als Mitarbeiter der europäischen Polizeibehörde Europol ausgeben. Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) rief ein vermeintlicher "Police Officer" die Frau an und sagte ihr, dass jemand auf ihren Namen Konten eröffnet habe. Diese würden mit Geldwäsche in Verbindung gebracht. Auch sei ihr Name im Bezug auf einen Mordfall aufgetaucht. Die mutmaßlichen Betrüger brachten die Frau dazu, Käufe und Transaktionen von Kryptowährungen durchzuführen. Das LKA weist daraufhin, dass Polizisten niemals um die Übergabe oder Überweisung von Geld bitten. Bei einem vermeintlichen Anruf von Europol soll man einfach auflegen und die örtliche Polizei informieren.