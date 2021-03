Die Kreuznacher Diakonie bietet Müttern jetzt eine Hebammenversorgung per Video-Chat an. Das Pilotprojekt Tele-Hebamme wird mit EU-Mitteln für die Entwicklung des ländlichen Raums gefördert. Das Projekt richtet sich an Mütter, die bis zur Geburt noch keine niedergelassene Hebamme für die Wochenbettbetreuung gefunden haben. Sie können nun ihre Fragen zum Stillen oder der Säuglingspflege über eine Videosprechstunde mit einer examinierten Hebamme klären. Für die Mütter ist die Beratung während der Pilotphase kostenlos. Laut Diakonie fehlt es häufig an Hebammen in der näheren Umgebung. Gerade im ländlichen Raum sei das ein Problem, dem das Projekt entgegenwirken soll. Die Tele.Hebamme berät Mütter in Stadt und Kreis Bad Kreuznach sowie der Rhein-Hunsrück-Region.