Ein Auto war am Sonntagabend bei Mainz-Gonsenheim in die Schutzplanken gekracht, ein Mann kam dabei ums Leben. Heute wird die Autobahn an der Stelle repariert.

Es war ein erschütternder Anblick am späten Sonntagabend in der Überleitung von der A643 auf die A60 in Richtung Darmstadt. Ein Pkw war in der langgezogenen Kurve von der Straße abgekommen, hatte sich mehrfach überschlagen und war auf dem Dach zum Liegen gekommen, mit der zerstörten Motorhaube auf der Leitplanke.

Ein 54-jähriger Mann war dabei aus dem Fahrzeug geschleudert worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Ob es sich dabei um den Fahrer oder einen weiteren Insassen des Autos handelt, ist laut Polizei noch unklar. Dazu seien umfangreiche Untersuchungen notwendig, die noch einige Tage dauern werden.

Teilsperrung der A643 von 10 bis 15 Uhr

Durch den Aufprall des Autos war die Schutzplanke an der Unfallstelle so stark beschädigt worden, dass die Autobahn GmbH sie wieder instand setzen muss. Dafür wird bei Mainz-Gonsenheim die Verbindungsrampe von der A643 zur A60 gesperrt. Von 10 bis 15 Uhr sollen die Reparaturarbeiten dauern.

Verkehr wird über die A60 umgeleitet

Der Verkehr wird in dieser Zeit über die A60 umgeleitet. Autofahrer müssen bis zur Ausfahrt Heidesheim fahren. Dort können sie ausfahren, in die andere Richtung wieder auf die A60 rauf und in Fahrtrichtung Darmstadt weiterfahren.

Nach Angaben der Autobahn GmbH ist der Schaden an den Schutzplanken so groß, dass ein zweiter Termin zum Abschluss der Reparaturarbeiten nötig sein wird. Wann dieser stattfinden wird, wird noch bekannt gegeben.