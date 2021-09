Tauschregal: Nimm etwas mit, stell etwas rein

In der Bücherei der Stadt Bingen ist am Freitag ein neues Projekt zur Nachhaltigkeit gestartet. Dort steht ein sogenanntes Tauschregal. Jeder darf sich daraus etwas mitnehmen und etwas anderes reinstellen. Die Bücherei hatte vorab zur Abgabe von Gegenständen aufgerufen, die noch gut nutzbar sind, die man aber selbst nicht braucht, zum Beispiel Spielzeug, Haushaltsgegenstände oder Modeschmuck. Gefragt ist alles außer Bücher, Kleidung und Lebensmittel. Das Tauschregal in der Bücherei in Bingen soll vorerst bis 23. September stehen bleiben.