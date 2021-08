Im Taubertsbergbad in Mainz endet am 5. September die Freibadsaison. Anschließend soll das Außenbecken mit einer Traglufthalle überbaut werden, um Vereinen mehr Kapazitäten für den Schwimmsport zu geben. Eigentlich, so ein Sprecher der Mainzer Stadtwerke, sei die Traglufthalle erst für das kommende Jahr geplant gewesen. Wegen Corona hätten die Schwimmvereine in dieser Saison aber weniger Trainingszeiten gehabt. Deshalb werde die Überdachung des Außenbeckens bereits in diesem Jahr errichtet, um mehr Zeiten anbieten zu können. Zum Ende der Freibadsaison am 5. September solle es außerdem wieder einen Hundeschwimmtag geben. Unterdessen laufen die Planungen für die Zukunft des Taubertsbergbades weiter. Das Erlebnisbad werde es nicht mehr geben, so der Stadtwerke-Sprecher. Stattdessen werde das Familienbad ausgebaut, und auch der Sauna- und Wellnessbereich solle mehr Platz bekommen. Die Ausschreibungen für den Umbau seien in Vorbereitung. Mit dem Bau solle im Laufe des kommenden Jahres begonnen werden.