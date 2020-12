per Mail teilen

In Bingen hat ein Mann laut Polizei in der Fußgängerzone zwei Tauben erschlagen. Gegen ihn werde wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Anwohner, die die Tat beobachtet hatten, sagten der Polizei, die Tiere seien mit einem Stock erschlagen worden. Danach habe der Mann die toten Tiere in einem Hinterhof abgelegt und sei mit dem Auto weggefahren. Zeugen merkten sich das Kennzeichen des Autos und informierten die Polizei.