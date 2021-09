Feuerwehr rettet Taube

Die Feuerwehr in Bad Kreuznach musste eine Taube auf dem Mühlenteich retten. Nach Angaben eines Sprechers hatte sich das Tier in den Grünpflanzen verfangen und konnte nicht mehr davonfliegen. Als die Feuerwehr versuchte, das Tier vom Ufer aus und mit einem Rettungsboot einzufangen, trieb es ab. Wie die Feuerwehr weiter mitteilt, kamen Personen auf einem Tretboot vorbei. Sie baten die Tretbootfahrer die Taube in einen Kescher zu heben. Das gelang ihnen. Die Feuerwehr brachte die schwache und unterkühlte Taube dann in eine Tierklinik.