Nach einem heftigen Angriff auf einen Mann in Bad Kreuznach hat sich am Mittwoch der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt. Der 36-Jährige sei mit seinem Anwalt erschienen und werde nun bei der Kripo vernommen. Der Tatverdächtige soll Anfang Oktober in Bad Kreuznach einen Mann zu Boden geschlagen haben. Der Mann wurde schwer verletzt. Die Polizei hatte gestern mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Mann gefahndet.