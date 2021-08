In Mainz haben die Dreharbeiten für einen neuen ARD-Tatort begonnen. In den kommenden Wochen werden auch die prominenten Schauspieler der beiden Hauptrollen, Heike Makatsch und Sebastian Blomberg, zum Krimi-Dreh nach Mainz kommen. In dem Film geht es um einen Fall, der schon als Unfalltod zu den Akten gelegt worden war. Der Fall lässt den beiden Kommissaren aber keine Ruhe, so dass sie darum kämpfen, weiter zu ermitteln. Gedreht wird bis Ende September im Raum Mainz. Regisseur ist Tim Trageser. Den Tatort produziert der SWR für die Krimi-Reihe der ARD.