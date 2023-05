per Mail teilen

An der Universitätsmedizin Mainz findet heute die vierte Runde der Tarifgespräche statt. Falls sie ergebnislos endet, will die Gewerkschaft ver.di zu einem Warnstreik aufrufen.

Nach Angaben einer ver.di-Sprecherin bereitet die Gewerkschaft schon alles für einen Streik vor. Wenn der Arbeitgeber sich auch in der vierten Tarifrunde nicht bewege, sei ein Streik am Donnerstag und Freitag an der Universitätsmedizin sehr wahrscheinlich. Der Betrieb im Krankenhaus soll eingeschränkt weiterlaufen.

Bereits bei der dritten Verhandlungsrunde vor rund einer Woche hatten beide Tarifparteien eine sogenannte Notdienstvereinbarung unterschrieben. Damit soll sichergestellt werden, dass auch während eines Streiks alle dringend notwendigen Operationen, onkologischen Behandlungen, Dialysen und andere Akut- und Notfälle versorgt werden können. Aufschiebbare Behandlungen oder Operationen müssten abgesagt werden, so die Unimedizin.

Unimedizin kritisiert Streikdrohung

Die Universitätsmedizin nimmt die Streikandrohung nach eigenen Angaben als unnötige, auf dem Rücken der Patientinnen und Patienten ausgetragene Eskalation wahr. Trotzdem ziele sie weiterhin auf einen für beide Parteien tragbaren Kompromiss.

"Sollte es zu einem Arbeitskampf kommen, müssen aufschiebbare Behandlungen oder Operationen leider abgesagt werden."

Die Gewerkschaft ver.di fordert für Vollzeitkräfte 550 Euro mehr im Monat, Auszubildende sollen 275 Euro mehr Geld bekommen. Außerdem soll es einen höheren Zuschlag für Nachtarbeit geben. Die Unimedizin hat angeboten, die Löhne bis Ende des Jahres stufenweise um sechs Prozent anzuheben.

Die aktuellen Tarifverhandlungen betreffen die rund 7.400 nicht-ärztlichen Beschäftigten der Unimedizin - also zum Beispiel Hebammen, Krankenpfleger und OP-Assistenzen. Für sie gibt es einen eigenen Haustarifvertrag.