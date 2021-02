Die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie im Bezirk Mitte sind für heute ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Die Arbeitgeber haben der IG Metall aber ein Angebot vorgelegt.

Für dieses Jahr sehen die Arbeitgeber keine Chance, ihren Mitarbeitern mehr Geld zu zahlen. Für 2022 bieten sie erst eine Einmalzahlung an, später eine Lohnerhöhung. Konkrete Zahlen wurden nicht genannt. Arbeitgeber-Verhandlungsführer Heger sagte, die Unternehmen hätten 2020 allein durch die Corona-Pandemie 14 Millionen Euro Umsatz verloren. Außerdem müssten sie viel Geld investieren, um Produktionen zu digitalisieren und Mitarbeiter weiterzubilden. Die IG Metall will eine Nullrunde in diesem Jahr nicht akzeptieren und fordert weiter vier Prozent mehr Geld. Außerdem will sie bei Zukunftsentscheidungen in den Unternehmen mitreden, um Jobs zu sichern. In Rheinland-Pfalz arbeiten 135.000 Menschen in der Metall- und Elektroindustrie. Im März sollen die Tarifverhandlungen weitergehen.