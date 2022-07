per Mail teilen

In Hannover beginnen heute die Tarifverhandlungen für mehr als 20.000 Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken. Der Marburger Bund fordert von der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 8,9 Prozent mehr Gehalt sowie eine bessere Bezahlung von Nacht- und Wochenendarbeit. Der verhandelte Tarifvertrag betrifft nicht alle Kliniken in Deutschland. Die Universitätsmedizin Mainz zum Beispiel hat einen eigenen Haustarifvertrag.