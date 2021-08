Die Polizei sucht nach einem Mann, der in der vergangenen Nacht eine Tankstelle in Worms überfallen hat. Laut Polizei hatte der mit einer blauen OP-Maske vermummte den Angestellten mit einer silbernen Schusswaffe bedroht. Er habe in die Kasse gegriffen und mehrere hundert Euro geraubt. Auch nahm er Zigarettenpackungen und stopfte sie in eine mitgebrachte Bäckereitüte. Der Mann trug einen auffällig orangefarbenen Jogginganzug mit Kapuze der Marke Nike und eine schwarze Baseball-Kappe.