Rechtsmedizinerin sagt im Tankstellen-Mordprozess aus

Nach zwei Wochen Pause geht der Mordprozess um den tödlichen Schuss an einer Idar-Obersteiner Tankstelle weiter. Zeugen und Sachverständige werden aussagen.

Am neunten Verhandlungstag des Prozesses am Landgericht Bad Kreuznach ist unter anderem eine Rechtsmedizinerin aus Mainz geladen. Sie hatte nach der Tat im vergangenen September die Leiche des getöteten Mannes obduziert. Sie wird über seine Verletzungen berichten. Außerdem soll ein junger Mann aussagen, der als einer der ersten am Tatort, an der Tankstelle in Idar-Oberstein, war.

Geplant ist auch, dass zwei weitere Zeugen aus dem privaten Umfeld des Angeklagten gehört werden. Dabei geht es vor allem darum, wie sich der 50-Jährige in den Wochen vor der Tat immer weiter radikalisiert hat.

Radikalisierung vor der Tat

Bereits an den vorangegangenen Prozesstagen war deutlich geworden, wie sich der Angeklagte in den Monaten vor der Tat verändert hatte. So hatte er sich im Internet mit anderen Gegnern der Corona-Maßnahmen ausgetauscht. Dabei hatte er laut Anklage zunehmend auch Gewaltfantasien entwickelt.

Der Mordprozess am Bad Kreuznacher Landgericht hatte am 21. März begonnen. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, den 23-jährigen Mitarbeiter einer Tankstelle in Idar-Oberstein erschossen zu haben, weil dieser ihn mehrfach auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte. Die Tat hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt.