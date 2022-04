per Mail teilen

Vor dem Landgericht Bad Kreuznach ist am Freitag der sogenannte Tankstellenmord-Prozess fortgesetzt worden. Unter anderem sagte eine Polizeibeamtin über den Tattag aus, außerdem ein Waffen-Sachverständiger. Dieser bestätigte, dass der Revolver des Angeklagten die Tatwaffe ist.

Am vorherigen Prozesstag waren unter anderem Videoaufnahmen gezeigt worden, die der Angeklagte unmittelbar vor der Tat aufgenommen und an seinen Schwager geschickt hatte. Darin sagte er wörtlich: „Ich glaube, ich nehme meine 357 und schieße dem verdammten Kerl in den Kopf“.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, den Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein erschossen zu haben, weil dieser ihn mehrfach auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte. Der 50-Jährige hatte die Tat am zweiten Verhandlungstag vor Gericht gestanden. Mit einem Urteil wird im Mai gerechnet.