Tankbetrüger-Pärchen gefasst

Die Mainzer Polizei konnte ein Pärchen überführen, dass mehrfach an einer Tankstelle in Mainz-Ebersheim Tankstellenbetrug begangen haben soll.

Laut Polizei sind die beiden gestern Nachmittag wieder mit ihrem schwarzen Pkw an die Tankstelle gefahren. Zuvor hatten die beiden die Kennzeichen an ihrem Wagen abmontiert. Als der 31-jährige Mann ausstieg und das Fahrzeug betankte, fiel er einem Mitarbeiter auf. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Tankstellen-Mitarbeiter die beiden zur Rede stellen. Daraufhin sei der Mann geflüchtet, so die Polizei, die Frau konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Währen die Polizisten die Anzeige aufnahmen, versuchte der 31-Jährige wieder in das Fahrzeug unerkannt einzusteigen. Laut Polizei konnte er gestellt werden. Gegen das Pärchen läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen wiederholtem Tankbetrug.