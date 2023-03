Am Dienstagabend hat ein Mann in Worms eine Tankstelle überfallen. Nach Angaben der Polizei bedrohte er die Angestellte, die an dem Abend Dienst hatte, mit einer Waffe.

Gegen 21:20 Uhr betrat der Mann die Tankstelle. Im Verkaufsraum habe er die Frau bedroht und gefordert, ihm die Einnahmen zu geben, heißt es von Seiten der Wormser Polizei. Danach sei der Mann zu Fuß in Richtung Mozartstraße geflohen. Trotz einer groß angelegten Fahndung konnte der Mann aber nicht mehr gefasst werden. Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Täter trug gemustertes Halstuch Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist 25 bis 30 Jahre alt, zirka 1 Meter 80 Meter groß, sprach akzentfreies Deutsch. Der Mann trug einen grauen Kapuzenpullover, eine rote Trainingsjacke, ein gemustertes Halstuch und eine dunkle Jogginghose der Marke Adidas. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Worms in Verbindung zu setzen. Telefon: 06241/8520.