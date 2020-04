per Mail teilen

Das Tankschiff, das sich am Dienstag auf dem Rhein im Mombacher Stromarm festgefahrene hatte, wurde freigeschleppt. Nach Angaben der Mainzer Wasserschutzpolizei wurde das Heizöl auf ein anderes Binnenschiff umgeladen. Die obere Einfahrt des Mombacher Stromarms war zunächst noch gesperrt. Nach Anagben der Polizei war die Ladung des Tankers nicht der aktuellen Fahrrinentiefe angepasst gewesen. Am Pegel Mainz betrug der Wasserstand am Donnerstagvormittag 209 Zentimeter.