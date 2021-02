per Mail teilen

Der Kreis Bad Kreuznach will am Donnerstag auf den Tag des Notrufs aufmerksam machen. Dazu wird um 11.20 Uhr einen Probealarm auf der Warn-App Katwarn auslösen. Der Tag des Notrufs wurde 2009 von der EU ins Leben gerufen und findet seitdem immer am 11. Februar statt. Die Staaten wollen damit daran erinnern, dass man bei einem Notfall innerhalb der Europäischen Union länderübergreifend die 112 als Notruf wählen kann.