Tag der offenen Tür im Hospiz

Das Mainzer Hospiz öffnet am Freitag seine Türen für interessierte Bürgerinnen und Bürger. Die Räumlichkeiten des Hauses in Mainz-Gonsenheim können am Nachmittag besichtigt werden. Gegründet wurde das Mainzer Hospiz vor 32 Jahren. Ende April wurden neue Räumlichkeiten im Stadtteil Gonsenheim bezogen. Nach Angaben eines Sprechers hat das Hospiz seit der Gründung im Jahr 1990 immer mehr Akzeptanz gefunden. Die Nachfrage nach ambulanter und stationärer Versorgung schwerkranker Menschen habe kontinuierlich zugenommen. Fachleute des Hospizes bieten auch Trauerbegleitung und Beratungsgespräche für Angehörige an. Auch ein ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst gehören inzwischen zum Angebot. Beim Tag der offenen Tür stehen Haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende zum Gespräch bereit und informieren über ihre Tätigkeit und die Angebote des Mainzer Hospizes.