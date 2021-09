Mainz 05-Stürmer Adam Szalai hat sich bei dem Spiel gegen den SC Freiburg am Samstag am Meniskus verletzt. Das hat der FSV Mainz 05 mitgeteilt. Szalai musste nach einem Zweikampf in der Halbzeitpause ausgewechselt werden. Bei ihm wird am Dienstag eine Arthroskopie am Knie durchgeführt. Danach will der Verein mitteilen, wie lange Szalai ausfällt. Der 33-jährige ungarische Nationalspieler ist seit 2019 bei Mainz 05.