Vor dem rheinland-pfälzischen Innen- und vor dem Integrationsministerium in Mainz haben am Montag mehrere Dutzend Menschen Mahnwachen gegen Abschiebungen nach Syrien abgehalten. Innenminister Lewentz sprach mit den Demonstranten.

Organisiert hatten die Aktionen unter anderem das Mainzer Seebrückenbündnis und der Landesverband syrischer Akademiker. Anlass war die Innenministerkonferenz, die sich ab Mittwoch in Erfurt mit der Verlängerung des Abschiebestopps nach Syrien beschäftigt. Diesen halten die Mahnwachen-Veranstalter für nötig, da die Situation für Rückkehrer in dem Bürgerkriegsland nach wie vor gefährlich sei.

"Wir können niemanden in so ein Terrorland abschieben", erklärte der Mainzer Arzt Gerhard Trabert, der in den vergangenen Jahren mehrfach zu Hilfseinsätzen nach Syrien gereist war. Dort seien zusätzlich zu den unmittelbaren Kriegsopfern in den vergangenen Jahren 300.000 Menschen ums Leben gekommen, weil das Gesundheitswesen von den Konfliktparteien teilweise gezielt zerstört worden sei. Trabert forderte außerdem, deutlich mehr Menschen aus den überfüllten Flüchtlingslagern in Griechenland aufzunehmen.

Die Flüchtlingshelfer fürchten, dass die Abschiebung von Straftätern nur ein erster Schritt wäre, um das Abschiebeverbot dann ähnlich wie im Fall von Afghanistan immer weiter auszuhöhlen.

Verlängerung des Abschiebestopps?

Am Nachmittag teilte das rheinland-pfälzische Innenministerium mit, dass der Abschiebestopp nach Syrien wohl für ein weiteres halbes Jahr gelten werde. Innenminister Roger Lewentz (SPD) erklärte bei einem Treffen mit einigen der Demonstranten, er werde einer solchen Verlängerung zustimmen.