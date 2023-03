Beamte des Landeskriminalamtes haben am Dienstag in Mainz einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher festgenommen. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft handelt es sich um einen Syrer, der der Terrorvereinigung Islamischer Staat angehört haben und an der Hinrichtung von Menschen beteiligt gewesen sein soll.

Wo sich der 43-jährige Mann in Mainz aufhielt und was er dort machte, ist laut Bundesanwaltschaft bislang nicht bekannt. Moustafa M. werde auch der

Geiselnahme dringend verdächtigt. Er soll sich 2015 in Syrien der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen haben.

Für den IS soll er unter anderem Wachdienste geschoben haben und auch

an der Festnahme von Zivilisten beteiligt gewesen sein. Einmal

soll er zusammen mit anderen stundenlang einen jungen Mann

festgehalten und gedroht haben, ihn zu töten. So sollte laut

Bundesanwaltschaft der Vater des Mannes dazu gebracht werden, sich dem IS zu

ergeben.

Mithilfe bei Vollstreckung von Todesurteilen

Später soll M. zwei Kämpfer der Bürgerkriegsmiliz Freie Syrische

Armee, gegen die der IS Todesurteile verhängt hatte, zum

Hinrichtungsort gebracht und dort bis zur Erschießung bewacht haben.

Einige Tage später habe er wieder zwei solcher Kämpfer zu ihrer Hinrichtung gebracht. Einer von ihnen sei erschossen worden, der andere mit einem Seil an ein Auto gebunden und bei 40 Stundenkilometern durch die Stadt geschleift worden. Es sei noch unklar, ob er dadurch getötet wurde.

Prozessbeginn noch unklar

M. sitzt laut Bundesstaatsanwaltschaft inzwischen in Untersuchungshaft. Die Vorwürfe gegen ihn lauten auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, Kriegsverbrechen gegen Personen sowie Mord, versuchter Mord und Geiselnahme.