Mit fünf sogenannten Regionenkonferenzen will die katholische Kirche in Deutschland den synodalen Weg fortsetzen. Der Mainzer Bischof Kohlgraf nimmt heute an der Konferenz in Frankfurt teil. Sechs Delegierte aus dem Bistum Mainz treffen sich mit Vertretern aus den Bistümern Fulda, Limburg und Köln. Ursprünglich war eine gemeinsame Konferenz geplant - wegen der Coronakrise und der Beschränkungen bei Zusammenkünften gibt es nun fünf Treffen an unterschiedlichen Orten. Der synodale Weg war nach einer Studie über sexuellen Missbrauch an Kindern durch Priester ins Leben gerufen worden. Als Reformprojekt soll er verlorenes Vertrauen bei den Gläubigen zurückzugewinnen, heißt es von Seiten der katholischen Kirche in Deutschland. Es geht aber auch darum, Laien mehr Kompetenzen und Verantwortung zu geben. Das hatte der Vatikan allerdings untersagt. Der Mainzer Bischof Kohlgraf hatte diese Instruktionen aus Rom scharf kritisiert.