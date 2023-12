BmE Wunsch-Aktion in Ingelheim:

An: Haben Sie sich überlegt, was sich zu Weihnachten gerne hätten? Jetzt ist die Zeit, in der wie die Frage immer wieder hören. Manche können ihre Wünsche selbst erfüllen aber manche Menschen können es leider nicht tun. Die Mütter und Familienzentrum in Ingelheim organsiert deshalb seit vielen Jahren eine ganz besondere Wunsch-Aktion. Unser Reporterin Tjada Hochkötter war vor Ort und hat sich die Aktion angeguckt.