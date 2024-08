Anmod:

Mit dem Zug zu fahren, das kann ziemlich nervenaufreibend sein, gerade jetzt in den Sommerferien. Es ist heiß, voll, man kann von Glück sagen, wenn man einen Sitzplatz bekommt und wenn der Zug pünktlich ankommt.

In Mainz gibt es einen Lokführer beim Bahnunternehmen Vlexx, der versucht die Reisenden aufzuheitern, indem er in Versen spricht. Und so hören sich seine Durchsagen an: