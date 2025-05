Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot - das sind so klassische Sysmtome für die Krankheit Asthma. In Rheinland-Pfalz leiden rund 200.000 Menschen an der Erkankung. Heute, am Welt-Asthma-Tag, soll auf diese sehr häufige Lungen-Krankheit aufmerksam gemacht werden. SWR1 Reporterin Rabea Amri war im Mainzer Marienhaus Klinikum im Lungenzentrum und hat dort einen Arzt und seine Patientin getroffen.