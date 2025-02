SWR-Reporterin Karin Pezold:

per Mail teilen

Ein Thema jetzt , über das wir nicht so gern reden, weil es auch mit dem Tod zu tun hat, es geht um das Thema Organspende...

jeder von uns sollte dazu eine Haltung haben .. denn in Deutschland warten über 8 000 Menschen zb auf eine Leber, eine Niere, ein Herz - in Rheinland Pfalz sind es fast 400 Patienten, die teilweise seit Jahren auf eine Organspende hoffen ... das sind die neuesten Zahlen, der Deutschen Stiftung Organtransplantation.. doch hinter diesen Zahlen stecken immer Geschichten von Menschen - wie die der Familie Sieben aus Mainz. Die Familie hat vor 11 Jahren ihren Sohn Leonard verloren: SWR 1 Reporterin Karin Pezold erzählt ihre Geschichte: