Anmodvorschlag: Zeitkapseln kennt man ja normalerweise nur aus Filmen, in Mainz ist jetzt aber eine echte Zeitkapsel entdeckt worden. Nämlich eine Kapsel, die früher einmal im Turmhahn auf der Mainzer Ruinenkirche St. Christoph war. In der Bleikapsel wurden fünf Urkunden gefunden, die teilweise aus dem 17. Jahrhundert stammen. SWR 4 Reporterin Damaris Diener hat sich die Urkunden im Dom- und Diözesanarchiv in Mainz zeigen lassen.