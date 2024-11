per Mail teilen

das Ergebnis der US-Wahlen steht fest: Donald Trump zieht wieder, nach 2016 ins weiße Haus ein und wird neuer US-Präsident. Eine Gruppe US-Amerikaner, die hier rund um Mainz und Wiesbaden wohnen, haben sich schon vor Jahren zu den sogenannten Democrats abroead zusammen egschlossen - also frei übersetzt "Demokraten im Ausland". Sie hatte sich am Vormittag in einem italienischen Restaurant verabredet und SWR1-Reporter Wolfgang Seligmann hat eine tiefenttäuschte Gruppe dort getroffen: