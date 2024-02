SWR Reporter Stefan Schmelzer über die Motivwagen

Der Mainzer Carneval Verein hat am Mittag seine Motivwagen für den Rosenmontag vorgestellt. Insgesamt neun Wagen werden am Montag auf die Straße geschickt und die Ampelkoalition in Berlin ist unter anderem Thema. Stefan Schmelzer:

Da ist zum Beispiel Bundeskanzler Scholz als Pirat und auf einem gesunkenen Schiff, bei dem nur noch der Mastkorb über Wasser ist. Unter dem Motto „Schiff ahoi“ heißt es da: Wenn das Staatsschiff diesen Kurs beibehält, werden wir alle absaufen. Auf dem Motivwagen „Barbies und Ken“ sitzen Sarah Wagenknecht und Alice Weidel von der AfD in einem rosa Cabrio, das vom russischen Präsidenten Putin gesteuert wird. Alles unter dem Motto: Die Barbies es nicht interessiert, dass ein Verbrecher sie chauffiert. Auf dem Wagen mit dem vielsagenden Titel „Ausgeschissen“ ist der Mainzer Finanzdezernent Beck zu sehen, der dem Goldesel Biontech in den Hintern greift, aber keine Steuermillionen mehr findet. Die Motivwagen werden am Sonntag in der Mainzer Innenstadt ausgestellt, bevor sie dann beim Rosenmontagszug mitfahren.