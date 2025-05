Wer alt oder gebrechlich ist und im Pflegeheim lebt, für den ist das Leben oft nur noch eintönig - ohne Höhepunkte und Abwechslung. Die Malteser in Bingen wollen dagegen etwas tun. Sie bieten eine Ausbildung für Hundebesitzer an, die dann mit ihrem Tier alte Menschen in Heimen ehrenamtlich besuchen können. SWR-Reporter Golo Schlenk war in einem Heim in Ingelheim bei so einem Besuch dabei.