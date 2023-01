SWR-Redakteur Günther Dudek plant "Mainz bleibt Mainz"

Anmod:

Dreieinhalb Wochen sind es noch, dann läuft im Fernsehen wieder die Mutter aller Fastnachtssitzungen, „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“. In den vergangenen zwei Jahren gab es große Einschränkungen durch Corona, in diesem Jahr wird die Sendung Fastnachtfreitag aber wieder live aus dem Kurfürstlichen Schloss in Mainz gezeigt. Die Sendung wird ja immer im Wechsel von SWR und ZDF übertragen, dieses Jahr ist der SWR dran. Und die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren, die große Frage wie immer: Wer ist dabei? SWR-Reporter Stefan Schmelzer har den zuständigen Redakteur für die Sendung getroffen:



Also, am Fastnachtsfreitag ist es dann wieder soweit. Live aus dem Kurfürstlichen Schloss in Mainz gibt es „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“, ab 20:15 Uhr im Ersten.