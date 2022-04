Gut sechs Wochen vor dem Rheinland-Pfalz-Tag in Mainz hat der SWR sein Festprogramm vorgestellt. Geplant ist unter anderem eine große Liveshow.

Sie bildet am 20. Mai den Auftakt zu dem dreitägigen Fest in der Mainzer Innenstadt. Unter dem Titel "Rheinland-Pfalz feiert" holt der SWR am Freitagabend Musiker und andere Persönlichkeiten auf die Open Air-Bühne. Durch's Programm wird Moderator Martin Seidler führen, ihn begleitet die SWR Big Band. Musikalische Gäste sind unter anderem Jupiter Jones, eine Pop-Band aus der Eifel, die mit dem Lied "Still" 2011 einen Riesen-Erfolg hatte. Auch Johnny Logan wird auf der Bühne stehen, der zweimalige Sieger des Eurovision Song Contest.

Aber auch andere interessante Menschen aus dem Land werden erwartet. Zwei Jungunternehmer stellen sich vor, die sich mit ihrer Firma in außergewöhnlicher Weise für den Umweltschutz engagieren.

Milow bei SWR3 Open Air

Der Samstag steht ganz im Zeichen der Live-Musik. Auf der Open Air-Bühne auf dem Mainzer Ernst-Ludwig-Platz treten sechs Stunden lang Musiker und Bands auf, darunter Milow und Alvaro Soler. Das Konzert wird auch im Radio übertragen. SWR3-Chef Thomas Jung sagt, dass das Konzert endlich zusammenbringe, was zusammengehöre: große Künstler, begeisterte Fans und die beliebte Popwelle SWR3.

Tatort-Preview mit Heike Makatsch

Auf der Leinwand der großen SWR-Festivalbühne ist am Sonntag, 22.5., 18 Uhr, die Premiere des neuesten Mainz-"Tatorts" mit dem Titel "In seinen Augen" angesagt. Hier müssen Heike Makatsch als Ellen Berlinger und Sebastian Blomberg als Martin Rascher die Todesumstände einer reichen Witwe aufklären. Ihre Freundin verdächtigt den jungen Liebhaber, nachgeholfen zu haben. Heike Makatsch wird an dem Abend auf der Bühne dabei sein.

Jubiläumsprogramm auch in den Radiowellen

Gefeiert werden der Rheinland-Pfalz-Tag und das 75-jährige Jubiläum des Landes auch in den Radioprogrammen. SWR1 stellt bereits ab dem 9. Mai 75 Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer vor und nimmt seine Hörer und Hörerinnen mit auf eine spannende Zeitreise durch die bedeutendsten Festivals im Land. SWR4 legt den Fokus auf das Leben in Rheinland-Pfalz. Hörer und Hörerinnen kommen zu Wort, die sich an ihre Kindheit und Jugend in den Gründungsjahren des Landes erinnern. Bereits ab dem 13. Mai findet zum Landesjubiläum erstmals ein regionaler Schwerpunkt in der ARD-Mediathek statt – ein eigenes Angebot mit dokumentarischen Formaten sowie aktuellen Sendungen.

Festakt zum Jubiläum bereits am 18. Mai

Das Land Rheinland-Pfalz feiert den 75. Geburtstag bereits am 18. Mai um 11 Uhr mit einem Festakt im Staatstheater in Mainz. Durch das Programm führt der Kabarettist Tobias Mann. Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Landtagspräsident Hendrik Hering sowie die stellvertretende Vorsitzende des Europäischen Parlaments Katarina Barley werden Festreden halten. Musikalisch umrahmt wird das Programm vom Philharmonischen Staatsorchester und dem Landesjugendjazzorchester. Der SWR überträgt den Festakt live.

Festumzug als Höhepunkt des RLP-Tages

Der Festzug zum Rheinland-Pfalz-Tag ist alljährlich einer der größten Umzüge im Land und damit ein Höhepunkt im Festkalender. Wenn am Sonntag, den 22. Mai, der große Festzug zum 75. Landesjubiläum durch die Innenstadt von Mainz zieht, werden wieder viele tausende Besucher dem farbenprächtigen, folkloristischen Ereignis beiwohnen. Mehr als 80 Festwagen, Musikzüge und Fußgruppen werden für eine ausgelassene Stimmung sorgen. Auch diese Veranstaltung wird vom SWR live übertragen.

SWR freut sich auf Begegnungen

SWR-Intendant Kai Gniffke sagte, er freue sich auf viele Begegnungen mit Menschen am Rheinland-Pfalz-Tag. Es sei dem SWR ein großes Bedürfnis, unmittelbar beim Publikum zu sein. Die Mainzer SWR-Landessenderdirektorin Ulla Fiebig ergänzt: "Wir sind ganz nah bei den Menschen, wir begleiten dieses Land über Jahrzehnte bereits, und das spiegelt sich jetzt auch im Programm." Der SWR plane 14 monothematische Sendungen mit einer Länge von insgesamt 800 Minuten im linearen Programm.