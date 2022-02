Comedian Sven Hieronymus bringt Ukraine-Flüchtlinge nach Mainz

Eigentlich wollten Sven Hieronymus und sein Freund Martin Klein in Polen Hilfsgüter abliefern. Jetzt bringen sie auf dem Rückweg drei geflüchtete Ukrainer mit.

Als sein Freund Martin Klein am Samstag bei ihm anruft und fragt, ob er helfen wolle, Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze zu bringen, zögert der Bodenheimer Comedian Sven Hieronymus nicht lange und sagt spontan zu. Wenig später sitzen die beiden in einem Kleinbus Richtung Polen.

Der Bus sei vollgepackt gewesen, unter anderem mit gespendeten Schlafsäcken, Zelten, Spritzen und Kanülen, so Hieronymus. Die ganze Aktion sei eng mit Victoriya Jost vom Ukrainischen Verein Mainz abgestimmt gewesen. "In den letzten zwei Tagen haben sich jede Menge Menschen bei mir gemeldet, die helfen wollten. Wir haben eine Welle der Hilfsbereitschaft gespürt", erzählt Hieronymus.

15 Stunden Fahrt bis zur Grenze

Insgesamt seien sie 15 Stunden bis zur polnisch-ukrainischen Grenze gefahren, mit einem kurzen Zwischenstopp in der polnischen Stadt Breslau, um ein wenig Schlaf zu bekommen. 40 Kilometer vor der Grenze auf einem Rastplatz hätten sie die Hilfsgüter an zwei Polen übergeben. Laut den Informationen, die Hieronymus hat, soll das Material in ein ukrainisches Krankenhaus gebracht werden, in dem Soldaten behandelt werden.

Verzweiflung bei Ukrainern in Mainz

Situation an Grenze unübersichtlich

An einem Grenzposten hinter Kattowitz suchten Hieronymus und Klein dann nach einer ukrainischen Mutter, ihrem dreijährigen Sohn und ihrer Schwiegermutter. Die drei haben Angehörige in Mainz, von denen der Hinweis gekommen war. Sie seien nicht einfach zu finden gewesen, sagt Hieronymus. Er und sein Freund hatten immer wieder über WhatsApp Kontakt nach Mainz, um den Standort der drei Geflüchteten zu erfahren.

"An der Grenze habe ich richtig die Solidarität gespürt. Es war sehr emotional."

Die Kommunikation sei über mehrere Ecken gelaufen und sie seien mehrmals an der Grenze entlang gefahren, bis sie die drei finden konnten.

Verständigung schwierig

Jetzt auf dem Weg nach Mainz laufe die notdürftige Verständigung mit den drei Ukrainern mithilfe von Übersetzungen über das Handy. Denn Hieronymus und Klein können kein Ukrainisch. Viel wisse er über die drei nicht, auf ihn wirkten sie aber so, als seien sie physisch und psychisch am Ende. Im Bus seien sie sehr schnell eingeschlafen.

Ankunft in Mainz am Abend

Hieronymus schätzt, dass die Gruppe am Abend in Mainz ankommen wird. Der Plan sei, die drei Ukrainer dann direkt zu ihren Angehörigen zu bringen. Er wisse nicht, was sie genau auf der Flucht und in der Ukraine erlebt haben, deswegen sei Ruhe erst einmal ganz wichtig.

Auch persönlich müsse er die ganzen Erlebnisse erst einmal sacken lassen, sagt Hieronymus: "Wir hatten unglaublich wenig Schlaf, das alles ist eine absolute Ausnahmesituation. Aber wir fahren jetzt mit einem guten Gefühl nach Hause." Und einen erneuten Hilfseinsatz schließt er nicht aus.