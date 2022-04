Südbrücke am Autobahnkreuz Mainz-Süd fertig

Am Autobahnkreuz Mainz-Süd ist die neue Südbrücke fertiggestellt worden. Wie die zuständige Autobahn GmbH mitteilt, führt der Verkehr in Fahrtrichtung Frankfurt bereits über die Brücke. Am Abend des Karsamstags sollen dann außerdem erstmals Fahrzeuge, die auf der A60 in Richtung Bingen unterwegs sind, über die neue Südbrücke fahren. Momentan werden sie noch über eine 380 Tonnen schwere Behelfsbrücke geleitet. Die wird nach Angaben der Autobahn GmbH im Juni abgebaut. Anschließend werde mit dem Abriss der alten Nordbrücke begonnen. Auch sie soll neu gebaut werden. Die Bauarbeiten an dem Autobahnkreuz laufen seit 2017 und mussten mehrfach wegen Baumängeln unterbrochen werden.