per Mail teilen

In Mainz hat am Rhein Donnerstag Nacht eine groß angelegte Suchaktion stattgefunden. Die Feuerwehr Wiesbaden hatte einen anonymen Anruf bekommen, jemand habe sich auf der Theodor - Heuss- Brücke in den Rhein gestürzt. Anschließend wurden mit Rettungshubschrauber, Booten und Rettungskräften der Fluss und der Uferbereich eine Stunde lang abgesucht ohne jemand zu finden. Die Polizei geht von einer Fehlermeldung aus.