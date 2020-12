Die ersten Menschen werden in Großbritannien bereits mit dem Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech geimpft. Noch hat das neue Mittel gegen das Corona-Virus aber keinen Namen. Dafür gibt es strenge Regeln.

Obwohl die Impfungen in Großbritannien bereits laufen, heißt der Impfstoff von Biontech immer noch BNT 162b2. Unter diesem Namen ging er in die Testphase. Künftig soll er einen Wirkstoffnamen und einen Handelsnamen bekommen.

Der Wirkstoffname ist meist nur Ärztinnen und Apothekern geläufig, wie zum Beispiel der Wirkstoff Sildenafil. Unter seinem Handelsnamen "Viagra" kennen ihn dagegen die meisten Menschen. Die Wirkstoffnamen sind in allen Ländern nahezu gleich, damit sie international verstanden werden.

Vorschlag an Weltgesundheitsorganisation

Wenn eine Firma einen neuen Wirkstoff erfunden hat, kann sie der Weltgesundheitsorganisation WHO einen Namen vorschlagen. Der Name darf bestehenden Namen nicht zu ähnlich sein. Wenn es in der gleichen Wirkstoffklasse schon Medikamente gibt, muss er die gleiche Namensendung bekommen. Das dürfte bei BNT 162b2 nicht der Fall sein, da es sich um einen neuartigen mRNA-Impfstoff handelt. Die Endung des Biontech-Impfstoffs müsste dann künftig an alle Wirkstoffnamen von anderen mRNA-Impfstoffe angehängt werden.

"Mainzin" oder "Weltretter" eher unwahrscheinlich

Für den Handelsnamen haben die Firmen mehr Spielraum, aber auch dieser muss offiziell genehmigt werden. Der Name muss einprägsam sein, er darf nicht beliebig klingen, sollte keine negativen Assoziationen wecken und in möglichst vielen Ländern leicht auszusprechen sein. Es kann auch der Herstellername darin vorkommen.

In Mainz wünscht man sich vielleicht, dass der hier entwickelte Impfstoff auch nach seiner Herkunft benannt wird. "Mainzin" wäre so ein Beispiel. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Ebenso wie "Weltretter", denn dieser Name klänge wohl zu überzogen.

Sollte der Biontech-Impfstoff in der EU zugelassen werden, wird die europäische Arzneimittel-Agentur EMA auch den Namen genehmigen. Diese sei sehr kritisch, sagt der Verband forschender Arzneimittelhersteller. Die Hälfte aller Vorschläge würde abgelehnt.

Patentschutz gegen Nachahmer

Auf jeden Fall muss Patentschutz für den Namen angemeldet werden, damit niemand auf der Welt einfach ein gleichlautendes Produkt verkaufen kann.