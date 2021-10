Sturmwarnung: Achtung auf rheinhessischen Brücken

Der Deutsche Wetterdienst warnt ab Mittwochnacht und für Donnerstag auch in Rheinhessen und an der Nahe vor schweren Sturmböen. In Schauernähe und in höheren Lagen müsse mit orkanartigen Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern gerechnet werden. Die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim will deshalb insbesondere die Brücken auf der A61 bei Alzey und der A63 bei Weinheim im Blick halten. Dort sind bei Sturm immer wieder LKW-Anhänger oder Wohnwagen umgekippt. Sobald der Wind stärker zunehme, werde an beiden Brücken die erlaubte Höchstgeschwindigkeit gesenkt, sagte ein Sprecher. Wenn es heftig komme, bis auf höchstens 40 Stundenkilometern. Auch die Stadt Bad Kreuznach hat auf den erwarteten Sturm hingewiesen. Vereinzelt könnten Bäume entwurzelt oder Dächer beschädigt werden.