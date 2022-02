Auch in den kommenden Tagen wird mit weiteren Orkanböen gerechnet. Deshalb rät die hessische Wasserschutzpolizei Sportbootbesitzern und Betreibern von Steganlagen, Boote am Rhein und Main sturmfest zu machen. In der Nacht auf Donnerstag hätten sich im Hafen Wiesbaden-Schierstein mehrere Boote losgerissen und seien teilweise in die dortige Uferböschung getrieben worden. Feuerwehr und Wasserschutzpolizei waren im Einsatz.