Der Sturm hat am Donnerstag in Rheinhessen die Produktion von Strom aus Windkraftanlagen enorm gesteigert. Nach Angaben des Netzbetreibers EWR lag der Höchstwert an erzeugter Windenergie gestern um 15.30 Uhr bei 280 Megawatt. Da zu diesem Zeitpunkt der Verbrauch deutlich niedriger lag, entstand ein Überschuss von rund 102 Megawatt Strom. Die EWR betreibt in Rheinhessen, Worms und dem hessischen Ried 22 Windkraft. Nach deren Angaben gab es keinerlei Schäden an den Anlagen durch den Sturm gestern.