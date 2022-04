Schäden durch Sturm in Rheinhessen

Sturmböen haben in Rheinhessen am Donnerstag für einige Schäden gesorgt. Verletzt wurde niemand.

In und um Mainz mussten Polizei und Feuerwehr am Donnerstagnachmittag mehrmals ausrücken. An verschiedenen Orten seien Bäume umgestürzt, unter anderem auf die Bahngleise in Nieder-Olm und auf zwei parkende Autos in Mainz-Bretzenheim. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bretzenheim zerkleinerten den Baum, um ihn von den Autos zu räumen.

Laut Polizei kippten auch mehrere Bauzäune um. In der Mainzer Innenstadt seien außerdem Dachziegel von Häusern gefallen, zudem sei ein Grill von einem Balkon geweht worden.

Zug bei Mainz-Kastel evakuiert

Sturmböen haben außerdem einen Oberleitungsschaden an der Bahnstrecke in Mainz-Kastel verursacht. Nach Angaben der Feuerwehr war ein Baum auf die Oberleitung gestürzt. Verletzt wurde niemand. Allerdings musste ein Zug von Einsatzkräften der Wiesbadener Feuerwehr und der Deutschen Bahn evakuiert werden. Er war durch den Schaden auf freier Strecke bei Mainz-Kastel zum Stehen gekommen und konnte nicht weiterfahren. Ein anfangs befürchteter Brand habe sich glücklicherweise nicht bestätigt, so die Feuerwehr. Die Fahrgäste mussten in Busse umsteigen. Es kam vorübergehend zu Behinderungen auf der S-Bahn-Strecke.

Durch eine Sturmböe wurde der Lkw auf der B9 "quer" geweht. BYC-News.de

Sturmböe erfasst Lkw

Auf der B9 zwischen Laubenheim und Bodenheim in Fahrtrichtung Worms erfasste der Wind einen Lkw. Dieser habe sich daraufhin quer an einer Beton-Begrenzung in der Fahrbahnmitte festgefahren, so die Polizei.

Die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim hatte vor allem auf den Talbrücken der A61 und A63 im Bereich Alzey gewarnt, vorsichtig zu fahren. Dort wurde am Donnerstagnachmittag die Höchstgeschwindigkeit auf 60 Stundenkilometer reduziert. Die Geschwindigkeitsbegrenzung wurde am Freitagmorgen wieder aufgehoben.