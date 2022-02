Orkantief sorgt in Rheinhessen für viele Einsätze

Das Orkantief „Zeynep“ hat auch in Rheinhessen und an der Nahe für viele Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Die Feuerwehr in Rheinhessen war nach eigenen Angaben zu rund 60 Einsätzen ausgerückt. Der Wind hatte vor allem Bäume entwurzelt, Äste abbrechen lassen, Bauzäune um- und Dachziegel von den Dächern geweht. Verletzte wurden bisher noch nicht gemeldet. In Gau-Algesheim und Oppenheim waren am Abend Bäume auf Autos gefallen. Ein Frachtschiff auf dem Rhein hatte zwei acht mal vier Meter große Lukendeckel verloren. Obwohl sie mit Spanngurten gesichtert waren, wurden sie von einer Windböe erfasst, krachten gegen das Steuerhaus und versanken im Rhein. Auf den Autobahnbrücken der A61 und der A63 bei Alzey gilt wegen des Sturms weiter ein Tempolimit von 40 Kilometern pro Stunde. Seit Mitternacht flaut der Wind ab. Die Feuerwehr warnt aber weiterhin vor herabfallenden Ästen.