Welchen Wert hat der 1. FSV Mainz 05 für die Region? Dieser Frage ist eine Studie nachgegangen. Das Ergebnis: Der Fußballbundesligist bringt nicht nur Geld in die Region.

Der 1. FSV Mainz 05 erzielte in der Saison 2023/24 eine Wertschöpfung von 193 Millionen Euro. Das ist ein Ergebnis der Studie . Demnach fließen 75 Prozent des Geldes direkt in die Region. Das seien etwa 143 Millionen Euro. Herausgeber der Studie sind das Institut für Politikevaluation (IPE) in Frankfurt und die Johannes Gutenberg-Universität in Mainz.

Fußballfans geben knapp 70 Euro pro Spieltag in Rheinhessen aus

Zu der wirtschaftlichen Leistung, die Mainz 05 erbringt, zählen Dinge wie Ticketerlöse, Sponsoringpartnerschaften und Spielertransfers. Laut der Studie wird ein großer Teil der Wertschöpfung aber tatsächlich außerhalb des Spielbetriebs und des Stadions erwirtschaftet.

"Jeder Fan gibt am Tag des Stadionbesuchs im Schnitt 68 Euro in der Region aus, zum Beispiel für Fahrtkosten, Restaurantbesuche in Mainz oder Hotelübernachtungen," erklärt Jasper von der Decken vom IPE.

Im Jahr 2011 wurde die Johannes Gutenberg Statue in der Mainzer Innenstadt unter anderem mit der "Euro Kapp" des 1. FSV Mainz 05 ausgestattet. IMAGO Schüler/Archiv

Der 1.FSV Mainz 05 steht auch für Heimat

Die wirtschaftlichen Effekte sind nicht alles - auch gesellschaftlich kann die Region vom Mainzer Fußballbundesligisten profitieren. Laut der Studie kennen zwei von drei Menschen in Deutschland den 1. FSV Mainz 05.

Der Verein werde sehr positiv wahrgenommen und mit Werten wie Bodenständigkeit und Heimatverbundenheit verknüpft. "Das Bild von Mainz und Rheinhessen wird von Mainz 05 sehr positiv geprägt", sagt Salvatore Barbaro von der Universität Mainz. Das sei ein Gewinn, den man in Euro gar nicht beziffern könne.

Alle, die hier leben, profitieren davon, dass die Region als positiv und angenehm wahrgenommen wird. Und dieses Image wird maßgeblich von Mainz 05 geprägt.

Studie: Es gibt noch Luft nach oben

Am Rande mehrerer Heimspiele wurden im vergangenen Herbst zahlreiche Fußball-Fans befragt. Dabei hat sich laut Studie gezeigt: Die Stadt Mainz und die Region Rheinhessen schöpfen das Potenzial von Mainz 05 noch nicht vollständig aus.

Denn viele Stadionbesucher kommen zum Spiel und fahren danach direkt wieder heim. Dabei gebe es durchaus Interesse daran, länger zu bleiben und den Stadionbesuch zum Beispiel mit einer Stadtführung zu verbinden, sagt Jasper von der Decken.

Fans vom 1. FSV Mainz 05 beim vergangenen Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt. In die MEWA-Arena passen 33.305 Zuschauer. IMAGO osnapix

"Hier könnten die Stadt und der Verein gemeinsame touristische Angebote ins Leben rufen und damit weitere Anreize schaffen", schlägt von der Decken vor. "Eine Kombination aus Stadtführung und Stadionticket zum Beispiel." Viele der befragten Fans, vor allem die mit weiter Anreise, hätten daran Interesse gezeigt. Das würde vielleicht auch zu mehr Hotelübernachtungen führen. Gerade in diesem Bereich gebe es noch Luft nach oben.

FSV Mainz 05 sieht sich durch Studie bestätigt

Der Marketingvorstand von Mainz 05, Jochen Röttgermann, signalisiert, dass der Verein sich mit der Stadt Mainz und weiteren Partnern, wie zum Beispiel Rheinhessen-Marketing, austauschen wolle. "Wir hatten schon vermutet, dass wir positiv auf die Region ausstrahlen," sagt Röttgermann. Die Studie habe das bestätigt und darauf könne man jetzt aufbauen.

Internationales Geschäft könnte für weiteren Boom sorgen

Derzeit kämpfen die 05er in der Fußballbundesliga noch um einen Tabellenplatz, der den Verein nächste Saison fürs internationale Geschäft qualifizieren würde. Dann würde Mainz 05 neben Bundesliga und DFB-Pokal auch in einem europäischen Wettbewerb oder sogar in der Champions League spielen.

Und das würde mit Sicherheit einen weiteren Boom für die Region bedeuten, sagt Jasper von der Decken. Zum einen bedeute das mehr Fußballspiele. Zum anderen auch Fans, die von weiter her anreisen. Die würden dann auch länger bleiben und mehr Geld ausgeben, so von der Decken.