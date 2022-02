Rettungswachen in Rheinhessen: Fraunhofer Institut untersucht Standorte

per Mail teilen

Voraussichtlich im Frühjahr sollen die Ergebnisse einer Studie rund um die Verteilung der Rettungsdienstwachen in Rheinhessen vorliegen. Das Fraunhofer Institut in Kaiserslautern untersucht im Auftrag der Kreisverwaltung Mainz-Bingen die 14 Rettungs- und fünf Notarztwachen in der Region.

In der Studie geht es nach Angaben der Kreisverwaltung um die Fragen, wie sinnvoll die derzeitige regionale Verteilung der Wachen ist, ob die notärztliche Versorgung der Bevölkerung optimal gewährleistet ist und ob die Anfahrtswege kurz genug sind.

Darüber hinaus werde auch die Ausstattung der einzelnen Standorte betrachtet und überprüft, ob sie möglicherweise modernisiert werden müssten. Der Rettungsdienstbereich Rheinhessen umfasst die Städte Mainz und Worms und die Kreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms. Wegen der direkten Nachbarschaft wird in der Studie auch der Kreis Bad Kreuznach mit untersucht.