Nach einer Untersuchung fühlen sich ältere Menschen in der Corona-Pandemie häufig allein gelassen. Das hat eine Studie der Universität Mainz ergeben, an der mehr als 500 Senioren und Seniorinnen teilgenommen haben. Das Institut für Erziehungswissenschaften erfuhr, dass rund die Hälfte der Teilnehmer im Sommer auf private Feiern und immerhin 40 Prozent auch auf Treffen mit Freunden verzichteten. Ein Viertel der Befragten gab an, häufiger deprimiert zu sein als zuvor. Die Wissenschaftler merkten aber auch an, dass ältere Menschen ihre Kinder und Enkel aktuell finanziell deutlich stärker unterstützten als vor der Pandemie. Sie seien wichtige Unterstützungspersonen.